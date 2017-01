De Volkskrant tv-selectie voor Nieuwjaarsdag

The Tale of the Princess Kaguya (Isao Takahata, 2013)

Een eenvoudige bamboesnijder vindt een minimens. Het prinsesje past aanvankelijk nog in zijn hand, maar hoe zorgzamer hij en zijn vrouw voor haar zijn, hoe groter ze wordt. En niet alleen dat: ze verandert in een 'gewone' baby en is een dag later al een peuter. Alsof haar leven zo kort zal zijn dat er geen tijd mag worden verspild. Met The Tale of the Princess Kaguya maakte animatiegrootmeester Takahata (Grave of the Fireflies) een persoonlijke, tedere verfilming van een Japanse volkslegende uit de 10de eeuw in sierlijke aquarel-, inkt- en houtskoolcomposities die veel witruimten overlaten. Vooralsnog een van de laatste onversneden Japanse films uit animatiestudio Ghibli, die met het door de Nederlander Michael Dudok de Wit geregisseerde The Red Turtle een nieuwe weg insloeg.