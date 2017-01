De Volkskrant tv-selectie voor maandag 9 januari

Das Testament des Dr. Mabuse (Fritz Lang, 1933)

Arte, 20.15-22.15 uur.



Dr. Mabuse moet zo ongeveer de ultieme filmschurk van de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn geweest, als combinatie van Adolf Hitler en, met terugwerkende kracht, fictieve danwel echt bestaande figuren als The Joker en Charles Manson. De Duitse meester- cineast Fritz Lang (Metropolis, M, The Woman in the Window) zou drie films over hem maken, steeds op cruciale momenten in zijn carrière. In de stomme film Dr. Mabuse, der Spieler (1922) is hij nog een relatief eenvoudige, rebelse boef die door middel van talloze vermommingen zijn omgeving ontregelt. Hij manipuleert de beurs, ondermijnt de staat, jaagt zijn vijanden de dood in, en is daar trots op. Mabuse was daarmee het filmsymbool voor de chaos waarin Duitsland na de Eerste Wereldoorlog verkeerde. Met Das Testament des Dr. Mabuse maakte Lang in 1933 een duister meesterwerk dat door de nazi's werd verboden, waarna de regisseur zijn werk voortzette in de Verenigde Staten. In de film doet de dokter achter de schermen dienst als meestermanipulator. Waanzinnig geworden, tekent en beschrijft hij op het bed in een psychiatrische inrichting de plannen voor zijn criminele organisatie in de buitenwereld, zonder nog een woord uit te brengen. Maar de politieke context waarin het karakter te werk gaat, is onmiskenbaar. Jaren later maakte Lang nog een vervolg (Die 1000 Augen des Dr. Mabuse, in 1960), waarin het karakter voortleeft als legende, maar zo actueel, vindingrijk, fraai in beeld gebracht en razendspannend als de film die Arte vanavond uitzendt, werd het nooit meer.