De Volkskrant tv-selectie voor maandag 8 mei

Australia (Baz Luhrmann, 2008)

De Australische regie-virtuoos Baz Luhrmann bewees het onomstotelijk met zijn vorige werk: uitgemolken genres kunnen een tweede leven krijgen wanneer je ze met elkaar mengt of flink laat botsen. Met Romeo + Juliet (1996) maakte hij een even authentieke als hippe Shakespeare voor de MTV-generatie, Moulin Rouge! (2001) betekende de spectaculaire wederopstanding van de musical. Zijn van champagne doordrenkte 3D-verfilming van F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby (2013) werd minder unaniem lovend ontvangen, evenals zijn spectaculair uit de voegen barstende hiphop-disco-Netflixserie The Get Down, waarvan het tweede deel vorige maand online werd gezet.



Ook Australia is een uiterst hybride film, en dan niet alleen omdat het ruwe Australische landschap zo wonderlijk versmelt met Luhrmanns hyperrealistische ansichtkaartenstijl. In feite krijg je twee films voor de prijs van een: wat eindigt als een familievariant op Pearl Harbour begint als een epische western met komische trekjes. Spil van Luhrmanns mallemolen is andermaal Nicole Kidman, die als de Britse tuttebel Sarah Ashley naar het Australische stadje Darwin komt om haar veefokkende echtgenoot op ontrouw te betrappen. Ook is er oorlogsdrama en een subplot over het Australische beleid om aboriginalkinderen uit hun gezinnen te verwijderen en in blanke families onder te brengen.



Net als voorganger Moulin Rouge! is Australia ronduit onverzadigbaar: om de twee minuten een adembenemend vergezicht, een voorbijdenderende kudde of oorverdovende explosie, en op kleinere schaal zorgen heftige zoenpartijen en opbloeiende moedergevoelens voor minstens zoveel hoogtepunten. De bombastische muziekscore doet gezellig mee, Arvo Pärt-pastiches mixend met flarden Waltzing Matilda en veel, veel te veel Wizard of Oz.