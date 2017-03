De Volkskrant tv-selectie voor maandag 6 maart

Hugo (Martin Scorsese, 2011)

Oogverblindende ode aan de film, de filmgeschiedenis en de jeugd. Ver weg bleef Martin Scorsese van het geweld dat zo vaak onderwerp is van zijn films. Zijn met vijf Oscars bekroonde Hugo speelt zich af op, in en rond een Parijs' treinstation in de jaren dertig, waar weesjongen Hugo niet alleen zorgt dat de klokken blijven lopen, maar ook anderszins met mechanieken aan de slag gaat - en zo zijn vader eert. Bovenal ademt het personage Hugo, net als de film zelf, liefde voor de cinema: hij smokkelt zijn vriendinnetje de bioscoop in zodra hij erachter komt dat zij nog nooit een film heeft gezien. En het langdurige hart van de film is een hartverwarmende flashback naar het leven van filmpionier George Méliès.



Met een aanstekelijk plezier laat Scorsese de filmstudio van Méliès herleven. Films vol draken, zeemeerminnen en andere wonderlijke wezens maakte de Fransman. Zijn achtergrond als goochelaar was duidelijk zichtbaar. Mannen zonder hoofd, verdwijnende dames, dansende skeletten - Méliès bracht het als eerste op het witte doek - vaak voor een verbijsterd publiek. Films moeten gezien, herinnerd en bewaard worden, dat is wat Hugo duidelijk maakt. Al zijn ze meer dan honderd jaar oud, films kunnen blijven inspireren. Het mooie is dat Scorsese voor die boodschap de modernste technieken gebruikt. De geschiedenis koesteren is niet hetzelfde als erin blijven hangen; dat is wat Scorsese, met zijn onstilbare kijkhonger en fenomenale cinematografische geheugen, ook laat zien.