De Volkskrant tv-selectie voor maandag 6 februari

Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992)

Net 5, 23.10-01.45 uur



Hij wilde, zei hij destijds in een interview, al zo lang zo graag een echte thriller maken. Dus koos Paul Verhoeven op de top van zijn Hollywoodroem hij had zijn naam gevestigd met de kassuccessen Robocop (1987) en Total Recall (1990) het script van Joe Eszterhas over de ondergang van een labiele, overmoedige politieman. Deze Nick Curran (Michael Douglas) moet de lustmoord op een rockster onderzoeken en belandt in de tentakels van een vrouw aan wie hij in alle opzichten niet kan tippen. De psycholoog en schrijver Catherine Tramell (Sharon Stone) palmt hem in, verleidt hem, speelt met hem, liegt hem voor en laat hem zijn eigen ondergang bewerkstelligen in een razend gecompliceerd plot, dat bij een weerzien van de film opvallend goed blijkt te kloppen.



Thriller en fatale vrouw: dat klinkt als Hitchcock (van wie Verhoeven een groot bewonderaar is) en film noir. En een perfecte, hedendaagse combinatie van die twee is het heerlijk vette Basic Instinct. Verhoeven vulde het toch al rijkelijk met seks toebedeelde script nog wat verder aan met pikante scènes: beroemd werden het verhoor waarin Tramell geen ondergoed draagt en de stomende vrijpartij tussen Curran en Tramell, door de eerste zelfgenoegzaam betiteld als 'the fuck of the century' (zij noemt het later 'just a good start'). Componist Jerry Goldsmith (Papillon, Chinatown en 249 andere scores) voorzag de film van passend zware, Hitchcockiaanse muziek. En artdirector Terence Marsh liet het op locatie in San Francisco vaker regenen dan nodig, zodat er via de vele ramen en ruiten veel druppels weerspiegelen in de getergde gezichten van de personages. Maar bovenal is Basic Instinct een typische Verhoevenfilm, waarin de personages overlevers zonder scrupules zijn, die veeleer worden voortgedreven door lust dan door ogenschijnlijk nobeler motieven. Een van zijn beste films.