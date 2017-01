De Volkskrant tv-selectie voor maandag 30 januari

Young Adult (Jason Reitman, 2011)

RTL 8, 20.30-22.30 uur



Na Juno een nieuwe samenwerking tussen regisseur Jason Reitman en scenarioschrijver Diablo Cody. En net als Juno is Young Adult moeilijk te vangen. Een schurende, romantische komedie met onconventionele humor, zoiets.



Charlize Theron (Monster, Aeon Flux) is een dertiger en geslaagd schrijver van kinderboeken. Ze is net gescheiden en dat is in haar geval reden om terug te keren naar waar ze is opgegroeid; van New York naar een grauwe woonwijk in Minnesota. Ze is vastbesloten haar jeugdliefde te heroveren. Maar die, gespeeld door Patrick Wilson (Little Children), is inmiddels gelukkig getrouwd, heeft een dochtertje, en zit niet te wachten op deze wat egocentrische en alcoholistische vrouw die zijn leven komt ontwrichten. Waarna de film almaar ongemakkelijker wordt en de kijker, niet gewend aan dit soort vervreemding uit Hollywood, steeds onrustiger.