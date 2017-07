De Volkskrant tv-selectie voor maandag 3 juli

Blue Velvet (David Lynch, 1986)

AMC, 00.25-02.25 uur.



Een afgesneden oor als opening naar een andere wereld. Wie anders dan David Lynch verzint zoiets? Het oor was een van de eerste beelden die hij voor zich zag toen hij begon na te denken over zijn vierde film, Blue Velvet. Inspiratie vond hij ook in het zwoele jarenzestigliedje van Bobby Vinton waaraan de film zijn titel ontleent en dat hem liet mijmeren over een stadje waarin ogenschijnlijk niets gebeurt maar toch ook iets mysterieus aan de hand is. 'Bovendien voelde ik het verlangen om in de kamer van een meisje binnen te sluipen en haar 's nachts te bespieden', vertelt Lynch op de blu-ray van Blue Velvet. 'En dat ik, terwijl ik dat deed, de aanwijzing voor een mysterie zou zien.'



Het kostte Lynch meerdere jaren om die beelden te verbinden tot een begrijpelijk verhaal. Blue Velvet speelt zich af in het fictieve Lumberton, waar Jeffrey Beaumont (Kyle MacLachlan, Dale Cooper in Lynch' latere tv-serie Twin Peaks) bij toeval het bewuste afgesneden oor vindt. Een vondst die de jongeman dermate intrigeert, dat hij op onderzoek gaat en zodoende steeds meer van zijn overzichtelijke burgerbestaan afdrijft. Zo belandt hij in het appartement van nachtclubzangeres Dorothy Vallens (Isabella Rossellini). Spiedend vanuit de kleerkast ontdekt hij dat zij is onderworpen aan drugsdealer Frank Booth (Dennis Hopper op zijn maniakaalst) en diens gestoorde gevolg. Daarmee verandert Jeffrey's leven voorgoed.



Aldus samengevat lijkt Blue Velvet een tamelijk overzichtelijke thriller, maar Lynch breekt de film voortdurend open. Dat begint al bij de in snoepkleuren gedraaide en zeer sinistere openingsscène, waarin de camera diep in het gras duikt en stuit op monsterlijk insectengekrioel. Of neem de agressieve vrijpartij van Jeffrey en Dorothy, die Lynch versnijdt tot een surrealistische collage terwijl het kreunen op de geluidsband zo wordt vertraagd, dat het als het getergde gebrul van beesten klinkt. 'I have your disease in me now', verzucht Dorothy na afloop bevredigd. Geen wonder dat het publiek aanvankelijk niet wist wat het met Lynch' meesterwerk moest aanvangen.



