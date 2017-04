De Volkskrant tv-selectie voor maandag 3 april

Ruby Sparks (Jonathan Dayton en Valerie Faris, 2012)

Zes jaar na hun indie-hitfilm Little Miss Sunshine regisseerde het Amerikaanse fimkoppel Jonathan Dayton en Valerie Faris het al even lichtvoetige drama Ruby Sparks, over een jonge schrijver die het droommeisje uit zijn nieuwe verhaal op een ochtend in levende lijve in zijn keuken vindt. Het is een film over de valse of torenhoge verwachtingen die geliefden soms van elkaar hebben, met sterk spel van scenarist Zoe Kazan als fantasiemeisje Ruby, naast de door Paul Dano gespeelde schrijver Calvin. De macht van Calvin over Ruby reikt ver: schrijft hij dat ze Frans spreekt, dan spreekt ze Frans, en met wat getik verandert ze van een ongebonden vrij buiter in zijn grootste fan, tot hij haar afhankelijkheid zo ver opvoert , dat ze niet eens alleen het zebrapad kan oversteken. Het is een mooie manier om allerlei herkenbare relatieperikelen een surrealistische draai te geven.



De scènes waarin Calvin en Ruby met hun relatie worstelen zonder dat de typemachine eraan te pas komt, zijn lang niet zo geslaagd als de magische momenten. Het blijft ook onduidelijk waarom Calvin zich als een lul gaat gedragen zodra Ruby in zijn leven is. Niettemin wordt veel goedgemaakt door de vertolkingen. Kazan en Dano, in het echt al tien jaar een stelletje, zijn erg leuk als het onmogelijke koppel. Ruby Sparks blijft door die speelvreugde aangenaam, liefdevol vertier, ook wanneer de lol van het concept af is.



