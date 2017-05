De Volkskrant tv-selectie voor maandag 29 mei

Sous le soleil de Satan (Maurice Pialat, 1987)

TV 5, 23.35-01.10 uur.



Een zaal vol boegeroep. Dat was wat regisseur Maurice Pialat over zich heen kreeg toen hij in 1987 op het filmfestival van Cannes de Gouden Palm in ontvangst nam voor Sous le soleil de Satan. Deze verfilming van Georges Bernanos' gelijknamige roman (1926), waarin Gérard Depardieu een labiele dorpspastoor speelt die onder de invloed van de duivel lijkt te komen, hoorde volgens de joelende Franse filmjournalisten blijkbaar niet thuis op het erepodium van Cannes. Pialat reageerde met een onmiddellijk klassieke dankspeech. 'Boven alles ben ik vandaag blij met het geschreeuw en gefluit dat u tot mij richt', sprak hij de zaal toe. 'En als u mij niet mag, dan kan ik u verzekeren dat die gevoelens wederzijds zijn.' Om vervolgens eerst nog een baldadige vuist op te steken voor hij met de Gouden Palm het podium verliet.



Deze slechte reputatie van het vanavond met Nederlandse ondertitels vertoonde Sous le soleil de Satan werd welhaast bekender dan de film zelf. Onterecht: na dertig jaar is het nog steeds een stekelige, aartsdonkere parabel over geloof, goed en kwaad, barstend van de bloedserieuze dialogen ('Het innerlijke leven is een slagveld van instincten') en leunend op een extreem krachtige hoofdrol. Depardieu, in zijn derde van vier samenwerkingen met Pialat, speelt priester Donissan als een ziel die alsmaar verdrinkt in dat zware lijf, terwijl in zijn ogen iets gloeit dat even heilig als duivels en krankzinnig zou kunnen zijn. Deze introverte en toch ook hyper-intense vertolking krijgt veel steun van Willy Kurants camerawerk, dat Donissans gezicht als een bleek masker uit de duisternis laat opdoemen en het Franse platteland transformeert in een helse woestenij.