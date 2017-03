De Volkskrant tv-selectie voor maandag 27 maart

Intolerable Cruelty (Joel en Ethan Coen, 2003)

Net 5, 20.30-22.35 uur



'Wat George Clooney betreft, laten we het zo stellen: hij is geen Cary Grant.' Aldus Donald Trump, in een interview mei vorig jaar, vlak nadat Clinton-aanhanger Clooney had bezworen dat Trump nooit de presidentsverkiezingen zou winnen. Het lot besliste anders, maar dat wil nog niet zeggen dat Trump wat zijn supersterrenvergelijking gelijk had. Sterker nog, filmfans en critici hebben vanaf Clooneys doorbraak in Hollywood steeds weer op de treffende gelijkenis tussen Clooney en Grant gewezen. Het internet barst van de collages waarop de knappe kop-met-geprononceerde-kin van de een naast die van de ander wordt gelegd. En voorbij de uiterlijke overeenkomsten is het ook Clooneys suave, ontspannen en toch masculiene charme die menigeen direct aan Grant doet denken.



Clooney is de vergelijking zelf nooit uit de weg gegaan, wat nergens zo duidelijk blijkt als in Intolerable Cruelty van de gebroeders Coen. In deze romantische - nou ja, romantisch... - komedie speelt Clooney een succesvolle echtscheidingsadvocaat, die net als de goudzoekende en zeer aan hem gewaagde femme fatale Marilyn (Catherine Zeta-Jones) uitblinkt in bedrog en manipulatie. En dat in een chic milieu waarin een tot de dood standhoudend eerste huwelijk een zeldzaamheid is: aan de lopende band wordt er in de film gehuwd en weer gescheiden. De vaart, luchtigheid en smeuïg bitse ondertoon van Intolerable Cruelty roept welbewust herinneringen op aan de screwball comedy's uit de jaren dertig en veertig van de vorige eeuw: heerlijke slagvelden van films, waarin de liefde tig keer onderuitgaat voordat ze al strompelend het happy end bereikt, en de voor elkaar bestemde (tot elkaar veroordeelde?) hoofdpersonages elkaar te lijf gaan met een spervuur aan suggestieve dialogen. En inderdaad, geen mannelijke acteur die met dergelijke materie zo goed overweg kon als Cary Grant. Wie dat weet, kan Clooneys optreden in Intolerable Cruelty onmogelijk anders zien dan als een hommage aan Grant, de Nespresso-man van het klassieke Hollywood.



Tekst gaat verder onder de video.