De Volkskrant tv-selectie voor maandag 27 februari

De provincie (Jan Bosdriesz, 1991)

ONS, 14.55-16.30 uur



'Ik wil dat het altijd zo blijft. Ik wil nooit meer naar huis.' Het is de verzuchting van Lili (Tamar van den Dop) op een prachtige zomerdag. Ze ligt met haar twee vrienden op een rivierdijk, in dat eindeloze, stuurloze en toch zo bepalende tijdvak tussen middelbare school en studie. Het zijn woorden die iedereen, verliefd of verliefd geweest, herkent. En ze tekenen de sfeer die de Nederlandse speelfilm De provincie goed weet te vangen: een gelukzalig heden dat langzaam overgaat in een minder poëtische toekomst. Ze weten dat het einde nabij is: de eigenzinnige domineeszoon Frank (Thom Hoffman) heeft het wel gezien in het dorp van zijn jeugd en gaat zijn geluk elders beproeven; Peter (Pierre Bokma) heeft zich ingeschreven voor een medicijnenstudie in Leiden; en Lili weet dat ze alleen zal achterblijven. Al is daar natuurlijk Koos (Gijs Scholten van Aschat) nog, de pispaal van het groepje, maar dat is de enige van de drie in wie Lili geen zin heeft.