De Volkskrant tv-selectie voor maandag 26 juni

Aan de chemie tussen Glover en Gibson kunnen weinigen tippen

Lethal Weapon (Richard Donner, 1987)

Veronica, 22.35-00.45 uur



De carrière van Shane Black is de droom van iedere scenarioschrijver. Op 23-jarige leeftijd schreef hij het script voor Lethal Weapon, een kaskraker die drie vervolgfilms kreeg. Black, die per film exponentieel meer ging verdienen (miljoenen dollars per scenario), wordt beschouwd als pionier van het actiegenre. Dankzij hem kregen actiefilms meer humor, meer vaart en betere dialogen.



In deze vlotte en luchtige actieklassieker draait het vooral om het verbale geweld tussen het politieduo Danny 'I'm too old for this shit' Glover en Mel Gibson, respectievelijk de bedeesde veteraan Roger Murtaugh en de onorthodoxe rouwdouwer Martin Riggs, die tussen de actie door met elkaar leren leven. Met deze plot werd de film een blauwdruk voor ontelbare andere politie-buddyfilms, maar aan de chemie tussen Glover en Gibson kunnen weinigen tippen.



Na Lethal Weapon 4 was ook hier de koek op; toen in 2011 het gerucht ging dat studio Warner Brothers aan een remake werkte, zei zowel Gibson als Glover daar niets mee van doen te hebben en ook geen heil te zien in deel 5. Wel kwam er vorig jaar een schouderophalend ontvangen serie met Damon Wayans en Clayne Crawford in de rollen van Glover en Gibson. 'Uitgekauwde verhaaltjes worden min of meer gecompenseerd door degelijke chemie tussen hoofdrolspelers', laat de kritiek zich samenvatten. Desondanks werd er een tweede seizoen besteld, dat vanaf september in de VS wordt uitgezonden.



Waar het op neerkomt: niets gaat boven het origineel uit 1987. Een extra reden om deze televisieavond te koesteren.