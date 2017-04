De Volkskrant tv-selectie voor maandag 24 april

Twee films van Krzysztof Kieslowski:

La double vie de Véronique (1991)

A Short Film About Killing (1988)

Arte, 20.15-21.50 uur/21.50-23.10 uur



Het is tamelijk onhandig om La double vie de Véronique, de zinderend raadselachtige parabel die de Poolse grootmeester Krzysztof Kieslowski (1941-1996) maakte over een jonge vrouw die twee keer bestaat, in de Duitse nasynchronisatie te kijken. Als muziekstudente Weronica leeft ze in Krakau, als lerares Véronique in Parijs; waar ze in het origineel Pools dan wel Frans praat, spreekt ze in de nasynchronisatie enkel Duits. Daarmee is het voornaamste verschil tussen de twee vrouwen, die beide dromerig zijn aangelegd, dezelfde maniertjes hebben en een zwak hart, meteen verdwenen. In die zin brengt de Duitse dubbing hen nog dichter bij elkaar, zou je ook kunnen zeggen.



Kieslowski en co-scenarist Krzysztof Piesiewicz zorgen ervoor dat de dubbelgangers (voortreffelijke rol van Irène Jacob) niet van elkaars bestaan weten; pas wanneer Véronique haar evenbeeld terugziet op de foto's die ze tijdens een reis naar Krakau heeft gemaakt, begrijpt ze waarom ze altijd al voelde dat ze niet alleen was. Tegen die tijd is Weronika al aan een hartaanval bezweken en lijkt ze Véronique vanuit het hiernamaals door de werkelijkheid te loodsen. En zo kun je nog veel meer gortdroge zinnen wijden aan een meesterwerk dat vooral moet worden ondergaan, van Slawomir Idziaks geel gefilterde, licht vervreemdende camerawerk tot de huiveringwekkend mooie muziek van Kieslowski's vaste componist Zbigniew Preisner.



Dezelfde scenarist, cameraman en componist deden ook mee aan het grimmige A Short Film About Killing, de iets langere versie van de aflevering uit de Dekalog-serie waarin Kieslowski het gebod 'Gij zult niet doden' behandelde. Een jongen wurgt een taxichauffeur en wordt vervolgens zelf ter dood veroordeeld. Kieslowski en co brengen zowel de moord als de executie onomwonden in beeld, waarbij je je als toeschouwer vanzelf gaat afvragen wat de ene gruweldaad verwerpelijker maakt dan de andere. Geen wonder dat de extreem beklemmende film in Polen een belangrijke rol ging spelen in het debat over de (inmiddels afgeschafte) doodstraf. Nasynchronisatie of niet, het is lovenswaardig dat Arte deze meesterwerken van Kieslowski achter elkaar uitzendt; al zal A Short Film About Killing na de twee Véroniques ongetwijfeld werken als een akelig koude douche.