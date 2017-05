De Volkskrant tv-selectie voor maandag 22 mei

Leviathan (Andrej Zvjagintsev, 2014)

Arte, 20.15-22.30 uur



Natuurlijk zullen er cineasten uit andere landen zijn die het ook kunnen. Maar toch. Zoals Andrej Zvjagintsev in zijn met een Oscarnominatie gelauwerde film Leviathan humor, tragiek, defaitisme en schoonheid verbindt, daar moet je een Rus voor zijn. Het verhaal over de dwarse, rechtschapen Kolja die zijn grond en huis onteigend ziet door de corrupte burgemeester, speelt zich af in het fotogenieke uiterste noordoosten van Rusland, aan de Barentszzee. Waar bijna geen mensen wonen, geen bomen groeien en waar wind en kou de mensen vormen tot fatalistische zwijgers die, althans gedurende de korte zomer, bij opkomende zon in stilte de bus nemen naar de visverwerkingsfabriek.



Na een dag werken, slechts onderbroken door een regelmatige sigaret, in stilte genoten, smoren ze de uitzichtloze avonden in wodka. In een interview op de dvd van de film zegt regisseur Zvjagintsev dat een kwart van de opnamen in de film bestaat uit natuurbeelden. Dat besef je tijdens het kijken nauwelijks. Wel word je gewaar dat hij je langzaam onderdompelt in het lome licht dat de omgeving tekent en de film kleurt.



In de eerste scène verlaat Kolja in alle vroegte zijn huis, om zijn vriend van het station te halen. Die, een advocaat uit Moskou, zal hem bijstaan in zijn pogingen het recht te laten zegevieren. De camera buiten kijkt naar Kolja die door zijn rijkelijk van ramen voorziene huis loopt, dat prachtig uitzicht biedt op de matineuze baai. Hij opent de deur, verlaat het huis, gaat op weg naar zijn auto, twijfelt even, keert terug, knipt het licht uit en gaat dan alsnog op weg naar zijn auto. In elke Hollywoodfilm zou deze scène gekortwiekt zijn en zou Kolja de deur van zijn huis dichttrekken en daarna cut de auto starten. Maar niet in Leviathan.



Alles rekt Zvjagintsev op, zodat we wennen aan de monotonie van het bestaan daar in die uiterste punt, en zodat we meegaan in de doelloze bezigheden van haar inwoners: een gezelschap met Kolja trekt er op een dag op uit om 'wat te gaan schieten'. 'Het is 100 kilometer rijden.' Je denkt: ze gaan jagen. Maar nee, ze rijden 100 kilometer om dan tien lege meegenomen flessen op een rijtje te zetten. Die een van hen met een mitrailleur vervolgens in één moeite kapotschiet. Gelukkig heeft een ander nog een partijtje ingelijste posters van Sovjetleiders meegenomen. Als het allemaal niet zo dieptreurig doordrenkt was van die moordende hoeveelheden wodka wat door de kinderen in de film enerzijds verafschuwd en anderzijds nagevolgd wordt en als de corruptie en het onrecht niet zo eenvoudig zouden zegevieren, zou Leviathan een schitterende komedie zijn. Nu is het een droefstemmend maar wonderschoon drama.