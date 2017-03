De Volkskrant tv-selectie voor maandag 20 maart

La minute de vérité (Jean Delannoy, 1952)

TV 5, 23.56-01.43 uur.



Misschien was het een test, zal ze zeggen. 'Je waant je gelukkig omdat je niets riskeert. Je denkt er niet eens meer aan. Je went eraan. Elke dag is gelijk en laat geen herinnering na. Ik moest kiezen. Dat heb ik gedaan.' Madeleine zit bepaald niet zonder tekst nadat haar man Pierre erachter is gekomen dat zij er een minnaar op na houdt. In een lange nacht vertellen de twee zij actrice, hij huisarts elkaar de waarheid, die wij bovendien te zien krijgen in uitgebreide flashbacks. Het is het oude liedje: tien jaar huwelijk, de sleet erop en beide partijen die de spanning buitenshuis zoeken. Madeleine: 'Omdat ik weer van je wilde houden.' Het gaat er in het chique Parijse appartement onder het genot van ontelbaar veel sigaretten beschaafd en welbespraakt aan toe, maar de verbittering is er niet minder om.



La minute de vérité ('Bekentenis ener liefde' films kregen in die tijd nog een Nederlandse titel) is een allerminst gedateerde zedenschets in het Parijs van 1952, gedragen door het ervaren spel van twee Franse acteergrootheden: Jean Gabin en Michèle Morgan. De laatste overleed 20 december 2016 op 96-jarige leeftijd; reden voor TV5 deze maand een klein eerbetoon aan de actrice te programmeren, in de vorm van drie speelfilms. Volgende week maandag volgt de laatste: Marguerite de la nuit (1955, Claude Autant-Lara).