De Volkskrant tv-selectie voor maandag 20 februari

The Grey (Joe Carnahan, 2011)

'Dit is waar ik hoor, omringd door mijn eigen soort.' Wolvenjager Ottway heeft het over de witte woestenij van Alaska en over de door mens en maatschappij verstoten mannen die er werken. Terwijl zij oliepijpleidingen aanleggen, houdt hij de omgeving in de gaten; ziet hij een wolf en komt het dier te dichtbij, dan haalt hij zonder aarzelen de trekker over. En zo zit de gure sfeer er al goed in nog voor The Grey op gang is gekomen.



Ottway, een man die door een wanhopige liefdesgeschiedenis naar het uiterste noorden is gedreven en zichzelf elk moment een kogel door de kop zou kunnen jagen, wordt mooi robuust-neerslachtig neergezet door Liam Neeson. De trieste, verslagen blik die hij op de wereld werpt, kleurt de film nog somberder dan hij met alle pooltinten en een soundtrack vol desolaat wolvengehuil al is. Ook nadat het vliegtuig van Ottway en zijn collega's onderweg naar huis is neergestort en het groepje mannen in een door wolven beheerst niemandsland strandt, houdt regisseur Joe Carnahan (The A-Team) de aandacht vast.



The Grey wil meer zijn dan een op adrenaline drijvende thriller. De wolvenroedel, waarvan het alfamannetje steeds duidelijker tegenover groepsleider Ottway komt te staan, vormt een symbolische, allegorische dreiging, misschien ook omdat de uit poppen, echte wolven en digitale effecten geboetseerde dieren soms fascinerend onrealistisch afsteken tegen hun omgeving. Prachtig en beklemmend hoe de ademwolkjes van de wolven opstijgen in de nacht.