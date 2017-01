De Volkskrant tv-selectie voor maandag 2 januari

Back to the Future (Robert Zemeckis, 1985)

In de eerste van drie Back to the Future-films reist hoofdpersoon Marty McFly (de doorbraak van Michael J. Fox) terug in de tijd om ervoor te zorgen dat zijn ouders elkaar ontmoeten. In deel 2 (uit 1989) verblijft hij in de toekomst (2015, 21 oktober om precies te zijn, waar hij zijn toekomstige kinderen tegen het lijf loopt. En in deel drie (1990) raakt McFly verzeild in het Wilde Westen. Marty is een ambitieuze jongen in een Californisch stadje waar voor ambities niet echt ruimte is; zijn ouders zijn weggezakt in een masochistisch arbeidersbestaan. Logisch dat Marty bevriend is met de buitenissige wetenschapper Dr. Emmett Brown (Christopher Lloyd), die erin is geslaagd een tijdreisauto in elkaar te knutselen. En daar gaat Marty, om dertig jaar eerder te zien dat zijn ouders allerminst van plan zijn hun leven met elkaar te delen. Dus helpt hij ze een handje.