De Volkskrant tv-selectie voor maandag 16 januari

The School of Rock

(Richard Linklater, 2003)

RTL 8, 20.30-22.40 uur



De eerste stagedive van rockgitarist Dewey Finn (Jack Black) in The School of Rock doet pijn, letterlijk en figuurlijk. Overmand door zijn geestdrift ziet hij niet dat het publiek minder omvangrijk en enthousiast is dan gedacht. Zodat het optreden in een lauwe club plat op de vloer eindigt. Het blijkt te passen bij de fase waarin zijn leven zich bevindt: hij huurt een kamer bij een vriend zonder dat hij in staat is de huur te betalen en de volgende dag blijkt ook nog dat zijn band een vervanger voor hem heeft gezocht: ze zeggen de harde gitaarrock vaarwel en daarmee hem.



Dan komt het telefeoontje dat eigenlijk voor zijn huisgenoot is bestemd, gelegen. Zich voordoend als die huisgenoot kan hij invallen op een elitaire basisschool, waar hij zijn leergierige klasje langzaam doet ontdooien en omvormt tot een rockband.



Nee, verrassend is The School of Rock niet, maar de conventioneelste film van Richard Linklater (Boyhood en de Before-trilogie) ontwikkelt zich aangenaam vanuit een dwars beginpunt (de leraar is hier de recalcitrant) naar het verwachte einde, beklonken met een geslaagde duik in het publiek.