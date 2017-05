De Volkskrant tv-selectie voor maandag 15 mei

White God (Kornél Mundruczó, 2014)

Arte, 22.10-00.05 uur



Toen de Volkskrant regisseur Kornél Mundruczó twee jaar geleden vroeg of hij zijn film White God in een paar zinnen kon omschrijven, schoot hij in de lach. 'Moeilijk, zei hij. 'Heel moeilijk.'



De vijfde speelfilm van de Hongaar (zijn nieuwste film Jupiter's Moon gaat deze week in wereldpremière op het filmfestival van Cannes) gaat in ieder geval over een verzameling van honderden opstandige straathonden in hartje Boedapest. Beesten zonder baasje, die in de magische openingsscène van de film in groepen door de straten van het statige centrum razen, als symbool voor de revolutie van de arme, machteloze, onderdrukte maatschappelijke onderklasse. Maar White God laat ook zien hoe het meisje Lili een film lang verwoed zoekt naar haar hond Hagen, die op een dag door haar vader uit de auto wordt gezet. En hoe Hagen zich onderwijl opwerpt als commandant van de strijdende viervoeters.



Mundruczó gooit tal van filmgenres in een blender en maakt er iets bijzonder eigens van, zonder te verzanden in lusteloze compromissen. Wat begint als familiemelodrama, krijgt gaandeweg het uiterlijk en karakter van een misdaad-, actie- en zelfs horrorfilm. De verbeelding stroomt vrij in White God en vertrouwde genrewetten monden uit in een wereld die alleen bestaat in deze ene, wonderbaarlijke film bestaat.



De Volkskrant-recencent Kevin Toma gaf White God in 2014 vier sterren. Lees zijn recentie terug.