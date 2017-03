De Volkskrant tv-selectie voor maandag 13 maart

The Girl Next Door (Luke Greenfield, 2004) Net 5, 22.35-00.09 uur.



Amerikaanse tienerkomedies zijn er in alle soorten en maten. Vaak volgepropt met waardeloze poep- en seksgrappen, soms ondanks alle onderbroekenlol geestig en ontroerend. En dan heb je nog films die er tussenin zitten, zoals Luke Greenfields The Girl Next Door. Het standaardhoofdpersonage - de sullige scholier die uiteindelijk de held van de klas wordt en het meisje van zijn dromen krijgt is hier net iets leuker dan normaal, omdat hij telkens zo aan het dagdromen slaat, dat de grens tussen fantasie en werkelijkheid vervaagt. Is Matthews nieuwe buurmeisje Danielle echt zo ongelofelijk sexy? Klopt het dat ze vroeger in pornofilms speelde, zoals Matthews klasgenootje beweert? En wat doet ze nu, ritst ze echt de broek van zijn vader open, terwijl ze met zijn moeder door fotoalbums zit te bladeren?



The Girl Next Door is vooral leuk en geïnspireerd in de scènes waar actrice Elisha Cuthbert moet meegaan in Matthews hersenkronkels en de uitstraling van een ideale schoondochter afwisselt met hitsige blikken en frivole posen. Nadat Danielle's pornoverleden open en bloot op tafel is komen te liggen, zakt de boel met elke geforceerde plotwending verder in elkaar; zonde ook dat Cuthbert, die heel naturel voor de dag kan komen, in de tweede helft van de film een stuk minder speelruimte krijgt.