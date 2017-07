De Volkskrant tv-selectie voor maandag 10 juli

Regisseur Mike van Diem, wiens nieuweling Tulipani vanaf eind september te zien is, wilde al vóór zijn Oscarwinnende drama Karakter (1997) aan de gang met Belcampo's verhaal. Wat hem zo aansprak, vertelde hij aan de Volkskrant, was dat het om een jongeman gaat die ver van zijn gevoel afstaat. 'Iemand die vaak depressief is en regelmatig denkt: ik maak er een einde aan. Tegelijk is hij een enorme romanticus. Dus wat is dan de ultieme fantasie? Je wilt er een einde aan maken en ineens staat ze daar: de vrouw van je leven. Alles komt toch nog goed.'



Pas achttien jaar na Karakter lukte het hem de rechten te regelen en de film van de grond te krijgen. Het werd een bijzonder, stijlvast en net boven de realiteit getild sprookje dat overtuigend speelt met het oorspronkelijke gegeven. Dat reikt van simpele naamsveranderingen Eugène van Sonswyck werd Jacob van Zuylen de With, Arlette werd Anne de Koning en Steun bij Zelfmoord heet nu Elysium tot de onbestemde locatie en veranderingen in de plot. Wat meer actie dan bij Belcampo en wat minder uitgesponnen dialogen, terwijl het punt waarop Jacob tot zelfmoord besluit hier een stuk markanter is. Valt het bij Belcampo min of meer uit de lucht, bij Van Diem komt het na de begrafenis van Jacobs moeder. Zodoende krijg je in feite twee gelijkwaardige variaties op hetzelfde verhaal, met misschien een lichte overwinning voor de film: probeer na afloop maar eens het verhaal te lezen zonder aan de fijn gestileerd acterende Jeroen van Koningsbrugge en Georgina Verbaan te denken. En dankzij Van Diems regie schuift over Belcampo's trefzekere zinnen vanzelf een kleurige, warme waas.



