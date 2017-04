De Volkskrant tv-selectie voor maandag 1 mei

Het hoogtepunt daarin is een van de curieuzere vrijpartijen in de filmgeschiedenis

L'art de séduire (Guy Mazarguil, 2011)

E en romantische komedie op zijn Frans, daar moet je tegen kunnen. Niet toevallig is hoofdpersoon Jean-François psychotherapeut. Indachtig de Franse meester van de moderne relatiekomedie, Eric Rohmer (1920-2011), wordt er ontieglijk veel gekletst in L'art de séduire. Of de personages nu in de spreekkamer zitten, op straat lopen, in bed liggen of eten: het ratelt maar door. In dit geval, en eigenlijk bijna altijd, gaat het over relaties en over de onmacht die fatsoenlijk te beleven. Jean-François, in de persoon van Mathieu Demy voorzien van toepasselijk droefgeestige ogen, is enigszins aangeslagen omdat de patiënt op wie hij heimelijk verliefd is, aankondigt te stoppen met de therapie. Anderzijds biedt hem dat natuurlijk de mogelijkheid nu werk van haar te gaan maken. Probleem van deze Parijzenaar: hij is nogal een stuntel als het om versieren gaat. Maar daar heeft weer een andere patiënt, die zijn minnaressen aaneenrijgt, wel een oplossing voor. Ja, heus, hij gaat Jean-François trainen.



Als gezegd, je moet ertegen kunnen, maar wie bovenstaande herkent uit Franse films en er wel ontvankelijk voor is, beleeft een aangename kleine anderhalf uur. Het hoogtepunt daarin is een van de curieuzere vrijpartijen in de filmgeschiedenis, wanneer Jean-François eindelijk doordringt tot het met paardenmemorabilia gevulde bastion van zijn neurotische liefdesobject, zij op goed moment plompverloren zegt dat ze dan maar met elkaar naar bed moeten, muziek opzet ('Is Wagner goed?'), hem naar de badkamer verordonneert ('Handdoeken en badjas liggen klaar'), een joint opsteekt ('Ik ben toch wat nerveus') en hem vervolgens als een bezetene berijdt ('Zo voelt het toch alsof ik op een paard zit'). Het zal niet verbazen dat dat te veel is voor de psychotherapeut met de droefgeestige ogen. Hij neemt zijn toevlucht tot zijn hobby: het fotograferen van dode vissen.