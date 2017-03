De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 9 maart

Alice in Wonderland / Dark Shadows (Tim Burton, 2010/2012)

Net 5, 20.30-22.40/22.40-01.24 uur



Twee keer Tim Burton op één avond; er zijn tijden geweest dat dat tot gejuich zou leiden, maar in de 21ste eeuw maakte het voormalige wonderkind (58 inmiddels) jammer genoeg vaker minder geslaagde films dan voltreffers. De beste van de twee wordt vanavond als eerste uitgezonden, en hoewel Alice in Wonderland binnen Burtons oeuvre niet tot de voltreffers wordt gerekend, is deze zuurstokfantasie wel degelijk geslaagd.



Dat begint al met een aaneenschakeling van terugverwijzingen die de suggestie wekken dat Burton hier een vervolgfilm maakt op het beroemde verhaal over het meisje dat eens diep in een konijnenhol tuimelde. Ze herinnert het zich niet, maar de 19-jarige Alice is als kind al achter dat ongeduldige konijn aangerend. De Maartse Haas en de Kolderkat zouden haar ook bekend voor moeten komen. Of werd toch het verkeerde meisje naar Wonderland gelokt?



Waarschijnlijk verwijst Burton gewoon naar de boeken van Lewis Carrolls Alice, en anders de Disney-klassieker uit 1951. Tegelijkertijd is het een grotendeels computer-gegenereerde parade van succesnummers (de high tea bij de Gekke Hoedenmaker, het flamingo-golf van de Hartenkoningin) en verplichte citaten: 'Curious and curiouser', 'Off with their heads!'. Dit kleurige mengsel van nieuwe accenten en ingeloste verwachtingen pakt wisselvallig uit, alleen al in het acteerwerk.