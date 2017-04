De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 6 april

The Red Turtle (Michael Dudok de Wit, 2016)

Het zijn de kleinste details die het bedacht zame animatiesprookje The Red Turtle zo mooi tot leven wekken. Kijk naar de zachtjes opwaaiende broek van de naamloze man die zojuist aanspoelde op een onbewoond eiland. Luister hoe de regen zich in de verte aankondigt met aanzwellend geruis, voor de bui boven een bamboebos in alle hevigheid losbarst.



In een oogwenk maakt de Nederlandse animatie regisseur Michael Dudok de Wit, die de handen ineensloeg met de vermaarde Japanse animatiestudio Ghibli, zijn publiek deelgenoot van een volledig opzichzelfstaand universum. Belangrijk, want van een klassiek houvast is in de film geen sprake: gesproken woorden ontbreken, evenals een concreet plot. Wat begint als een realistisch opgevoerd overlevingsverhaal, ontaardt in een wonderlijke allegorie waarin de grens tussen dood en leven, mens en dier, droom en werkelijkheid gaandeweg troebeler en minder belangrijk wordt.



Het is diep graven om een film te ontdekken die ergens aan The Red Turtle doet denken. Niet Cast Away, met Tom Hanks als drenkeling, maar de contemplatieve animatiefilm Angel's Egg (1985) van Ghost in the Shell-regisseur Mamoru Oshii komt enigszins in de buurt producent Toshio Suzuki staat bij beide films op de credits. Het zijn animatiefilms als gedichten, niet te vangen voor eenduidige interpretatie.