De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 5 januari

Carry Slee (67) is een van de meest verfilmde hedendaagse Nederlandse auteurs. Sinds 2006 wordt vrijwel ieder jaar een van haar romans naar het witte doek vertaald; zelfs voor 2020 staat er al een gepland, Hot or not, your choice. Dave Schrams Lover of Loser was de vierde op een rij, en na drie eerdere Slee-films hoefde het geen verrassing meer te zijn dat het leven van de jeugdige hoofdpersonages binnen afzienbare tijd op zijn kop staat. De 15-jarige Eva (Gaite Jansen in haar bioscoopdebuut) is doodsbang dat haar stiefvader (Thomas Acda) zijn handen niet thuishoudt, en zoekt soelaas bij een loverboy (Ruud Feltkamp). Zal de jongen van de copyshop (Martijn Lakemeier) haar redden? De dramatische wendingen buitelen over elkaar, maar door de frisse hoofdrolspelers en Schrams degelijke regie stoort dat niet. En leuk, dat peloton vrachtwagenchauffeurs als onwaarschijnlijke beschermengelen van een pubermeisje in nood.