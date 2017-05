De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 4 mei

Schindler's List (Steven Spielberg, 1993)

Op dit monumentale relaas over de Duitse indus trieel Oskar Schindler (Liam Neeson), die ruim duizend Joden van de dood redde, was bij verschijnen, en later, kritiek. Zo zei collega-cineast Stanley Kubrick: 'De Holocaust gaat over zes miljoen mensen die werden vermoord. Schindler's List over de zeshonderd die dat niet werden.' Inmiddels geldt Spielbergs drama desalniettemin als een klassieker. Ondanks de controversiële scène waarin een groep naakte vrouwen een 'Bad- und Desinfektion'-kelder wordt ingejaagd; camera en muziek wekken de suggestie dat de vrouwen weldra worden vergast, waarna de opluchting groot is als er geen gas maar water uit de douchekoppen stroomt.



Voor Paul Verhoeven reden in zijn Volkskrant-rubriek over filmklassiekers Spielberg te bekritiseren: 'Kan dit? Mag je dat zo doen? Is dit niet heel erg Hollywood? Is dit Spielbergs manier om in een inktzwart verhaal toch nog een happy end te creëren? En is het niet vals ten opzichte van die miljoenen echte slachtoffers?'