De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 27 april

Coup de chaud (Raphaël Jacoulet, 2015)

Het broeit, in het Franse boerendorp waar Coup de chaud ('Hittegolf') zich afspeelt. De flashforward waar de film mee opent, waarin hoofdpersonage Josef bloedend door de verregende straten van het gehucht strompelt, was niet nodig geweest: ook zonder die vooruitwijzing voel je voortdurend dat het vroeg of laat flink mis zal gaan, daar in het door hitte en droogte geplaagde gehucht. De zwakbegaafde Josef (complexe, tergende rol van Karim Leklou) jaagt de dorpelingen in het harnas met zijn roekeloze gedrag. De jongen, die nauwelijks door zijn ouders in toom wordt gehouden, irriteert met zijn keiharde housemuziek, loopt zomaar bij iedereen naar binnen, dringt zich op en steelt te pas en te onpas; zodra hij een mes vastpakt, ben je bang dat hij er iemand mee in zijn nek steekt. Er moet iets gebeuren, verzuchten zijn dorpsgenoten, die Joseph het liefst gedwongen opgenomen zien en intussen allemaal hun eigen agenda hebben. Wie zegt dat hij inderdaad de pas aangelegde waterpomp heeft gestolen, zoals iedereen klakkeloos aanneemt? Waarom verdwijnt hij niet in het gesticht, nadat hij een bejaarde kennis heeft aangerand? Knap, hoe schrijver-regisseur Raphaël Jacoulet en coscenarist Lise Macheboeuf je in Coup de chaud (vanavond uitgezonden met Nederlandse ondertitels) je tussen de verschillende perspectieven heen en weer slingeren, zonder de beklemmende sfeer ook maar een moment in te laten zakken. Wat Joseph ook op zijn geweten mag hebben, hij verschijnt in de eerste plaats als een tragische, deerniswekkende figuur die hoe dan ook geslachtofferd moet worden om de rust in het dorp te herstellen.