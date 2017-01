De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 26 januari

Le voleur (Louis Malle, 1967)

Talloze schoonheden kruisen zijn pad en de hypocriete 19de-eeuwse bourgeoisie zet hij met zijn ingenieus uitgevoerde diefstallen steeds weer in haar hemd. Zo levert de handel en wandel van beroepsinbreker annex dandy Georges Randal (Jean-Paul Belmondo, mooi tegendraads gecast) charmante scènes op in Louis Malles Le voleur. De film moet het ook hebben van zijn gedetailleerde, precieuze aankleding, die er niet altijd ongeschonden vanaf komt. Wat ondergetekende misschien nog het meest beviel een guilty pleasure, zo u wilt is de laconieke wijze waarop Randal menig meubelstuk met hamer en breekijzer naar de decorhemel helpt. Kast, kabinet, secretaire en vitrine, het moet er in Le voleur allemaal krakend en barstend aan geloven. Dankzij het aandachtige, over Randals schouder meekijkende camerawerk van Henri Decae ontsnapt geen splinter aan onze blik. 'Sommige van mijn vrienden konden er niet naar kijken, alsof ze moesten toezien hoe iemands keel werd doorgesneden', vertelt Malle in het interviewboek Malle on Malle. Maar ja, dat is nu eenmaal Randals methode. 'Sommige dieven doen ontzettend hun best om het meubilair te sparen', verantwoordt hij zichzelf via de voice-over. 'Ik niet.' Toegegeven, voor een film vol heimelijke acties, schelmenstreken en maatschappelijke onrust sleept Levoleur zich nogal voort. Malle en co-scenarist Jean-Claude Carrière krijgen hun bewerking van Georges Dariens gelijknamige roman uit 1897 maar niet op gang. Alsof Randal er met hun inspiratie vandoor gegaan is. Maar dat lethargische tempo past ook wel weer bij de melancholie die in Randals karakter sluipt.