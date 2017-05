De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 25 mei

Ex Machina (Alex Garland, 2014)





Prachtig vormgegeven (er werd opgenomen in het oogverblindende Noorse Sognefjord) en volgestopt met vragen en kwesties over kunstmatige intelligentie, is de thriller Ex Machina uiteindelijk toch gewoon een gevecht tussen twee macho-nerds, dat geen winnaar kent. De een, Nathan (een onherkenbare Oscar Isaac), is het geniale brein achter de machtigste internetzoekmachine. De ander, Caleb (Domhnall Gleeson), een werknemer die een weekje bij hem mag doorbrengen. Een week waarin Caleb onderworpen wordt aan een extreme versie van de Turingtest: beseft de gesprekspartner van een robot dat hij met een robot praat? Zo niet, dan is de test geslaagd. Omdat beide protagonisten een verborgen agenda hebben, zindert de film op momenten. Maar ondanks het futuristische onderwerp volgt Ex Machina aloude filmwetten, waarin liefde blind maakt en die ons, nederige mensen, waarschuwen geen God-tartend gedrag te vertonen. Eigenlijk best geruststellend dus.



