De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 23 februari

Dit alles maakt Citizenfour, in 2015 bekroond met de Oscar voor beste lange documentaire, zeldzaam fascinerend. Een paranoia-thriller in de vorm van een onderkoeld Kammerspiel, dat in de eerste plaats gaat over de implicaties van het afluisterschandaal zonder privacy geen democratie en vrijheid, wordt steeds weer gesteld in de film. Wanneer in het hotel het brandalarm afgaat, blijkt de angst voor de alwetende overheid er bij Snowden goed in te zitten (en tegen die tijd wellicht ook bij de toeschouwer).



Maar Citizenfour gaat ook over Snowden zelf: een kalme twintiger die naar eer en geweten staatsvijand wordt en beseft dat hij daarmee zijn leven en dat van zijn geliefden volledig overhoop gooit. Een perfecte antiheld voor een film, ook als je zijn acties deplorabel vindt. En wat tijdens het kijken eveneens veel indruk maakt, is de vervreemdende verhouding tussen het grote en het kleine: de overkokende media en de door paniek bevangen wereldleiders versus de eenling in zijn rommelige hotelkamer. Onwerkelijk is het, om Snowden stilletjes de berichtgeving op CNN te zien volgen bijna alsof hij zomaar een tv-kijkende hotelgast is. Briljante, urgente en verontrustende cinema.