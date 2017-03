De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 2 maart

The Descendants (Alexander Payne, 2011)

Film 1 Drama, 22.10-00.05 uur.



Een van de vele hoogtepunten uit het oeuvre van de in Omaha (Nebraska, VS) geboren Alexander Payne (Election, About Schmidt, Sideways, Nebraska), die zijn films telkens opdient als een smakelijke cocktail waarin het drama nooit te zwaar en de lichtheid nooit ondraaglijk wordt. The Descendants is daarvan een uitstekend voorbeeld.



In de beelden die voorafgaan aan de begintitels zien we het vrolijke, gelukkige gezicht van een vrouw die over het water racet. Als de film is begonnen, ligt ze in coma in het ziekenhuis, als gevolg van een zwaar ongeluk op datzelfde water. De voice-over van George Clooney, haar echtgenoot, gidst ons redelijk opgewekt door het begin van de film, waarin hij vertelt hoe hij op het paradijselijke Hawaï opeens in zijn eentje moet zorgen voor hun prepuberale dochter en hoe bar weinig hij daarvan eigenlijk weet. Het is het begin van een leerweg van vader en dochter, die ook nog een oudere zus uit een internaat terughalen om bij het langzame sterven van hun moeder aanwezig te zijn.



Knap hoe The Descendants ogenschijnlijk moeiteloos meandert tussen het dagelijks leven dat vrolijke en minder vrolijke momenten kent, en de lastige tijdsspannen in de ziekenhuiskamer waar de moeder en echtgenote in coma ligt tegen wie iedereen nog wel wat te zeggen heeft. En zie vooral hoe knap de eenvoudige slotscène is die volgt op haar al in het begin van de film aangekondigde dood. Alleen die, zwijgende, scène al, met vader en twee dochters, maakt van The Descendants een klein meesterwerk.