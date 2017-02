De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 2 februari

American History X (Tony Kaye, 1998)

Net 5, 23.15-01.35 uur.



Een jongen ligt in bed en hoort zijn broer en diens vriendin druk bezig in de aangrenzende slaapkamer; wij krijgen het te zien. Maar ook hoort hij hoe buiten iemand hun auto probeert te stelen. Dat laatste laat hij zijn broer weten. Die pakt een pistool en gaat in onderbroek zodat we duidelijk het getatoeëerde hakenkruis op zijn borst kunnen zien naar buiten. Daar schiet hij twee van de drie zwarte dieven met weinig tegenzin neer. Deze openingsflashback van American History X blijkt een typerende scène voor de film die soms verzuipt in (beeld)retoriek. Maar evenzo grijpt het drama met Edward Norton als tot inkeer gekomen neonazi die zijn idolate broertje op het rechte pad tracht te houden, je vanaf het begin bij de keel. Bovendien heeft de in zwart-wit gedraaide film een minder eenduidige boodschap dan op het eerste gezicht lijkt en een bijzonder treurig stemmend, on-Amerikaans eind.



De film groeide uit tot cultklassieker, maar kwam ook symbool te staan voor een van de donkerste perioden in het leven van regisseur Tony Kaye. Een conflict tussen de filmmaker, hoofdrolspeler Edward Norton en studio New Line Cinema had als resultaat dat Kaye geen zeggenschap meer had over de laatst gemonteerde versie van de film. Tevergeefs probeerde hij zijn naam van de credits te verwijderen. Een naamsverandering (Alan Smithee, Humpty Dumpty) werd geweigerd, Kaye raakte in een depressie en klom pas in 2011 uit het dal met zijn fraaie docentendrama Detachment.