De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 13 april

Cutthroat Island (Renny Harlin, 1995)

Net 5, 20.30-23.05 uur.



De in Finland geboren regisseur Renny Harlin (1959) was eind jaren tachtig goed bezig. Als regisseur van Die Hard 2 (opbrengst: 240miljoen dollar) en Cliffhanger (255 miljoen) kon hij een potje breken. Hij koos voor een ouderwetse piratenfilm en kreeg 100miljoen tot zijn beschikking. De hoofdrol gunde hij, tegen alle adviezen in, aan Geena Davis, die sinds de klassieke buddy-roadmovie Thelma & Louise (1991) geen knallers meer op haar naam had geschreven. Er moet liefde in het spel geweest zijn, want na de productie trouwden de twee. Maar Cutthroat Island was een financiële ramp (opbrengst: 10 miljoen) en Harlin stond voor even te boek als maker van de grootste flop aller tijden.



Davis speelt de dochter van een piratenhoofdman. Na diens dood moet ze hem opvolgen en op zoek naar een ontbrekend deel van een schatkaart. Het gebrek aan kennis van het Latijn breekt de piraten daarbij op. Ja, sorry, zo gaat het verhaal echt. Het extreme geval van miscasting is nu je hoeft er niets voor te betalen en niet eens je stoel voor uit te komen vermakelijk. Het huwelijk tussen Davis en Harlin zou overigens geen vijf jaar duren.