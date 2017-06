De Volkskrant tv-selectie voor donderdag 1 juni

Van dag tot dag wordt de situatie in de kerk nijpender

'Ze moeten ons zien lijden', zegt de Iraanse vluchteling Esma (Maryam Zaree), tegen de uitgeprocedeerde asielzoekers met wie ze in de kerk van pastoor André (Sam Louwyck) is gestrand. Mensen uit onder andere Syrië, Congo en Nepal, allen met hun eigen verschrikkelijke verhaal en allen bereid tot een laatste wanhoopsdaad: onder leiding van Esma en Marokkaan Kader (Assaad Bouab) beginnen ze in de kerk aan een hongerstaking om alsnog een verblijfsvergunning af te dwingen.



Het is in het op feiten gebaseerde, uitstekend gespeelde drama Le chant des hommes maar de vraag of het goed zal aflopen voor de hongerstakers. Van dag tot dag wordt de situatie in de kerk nijpender, en dan heeft Kader ook nog eens zijn eigen agenda: hij laat zich duizenden euro's betalen door vluchtelingen die niet met het protest meedoen, maar wel met hun naam op de lijst van hongerstakers willen, voor het geval de autoriteiten overstag gaan. Op die manier legt hij dynamiet onder de hele actie, die enkel kan slagen als de vluchtelingen eensgezind blijven.



Regisseurs Mary Jimenez en Bénédicte Liénard laten buiten beschouwing waar hun film zich afspeelt, zodat het overal zou kunnen zijn. De makers wagen zich amper buiten de kerk en vangen treffend de tussen voorzichtige hoop, woede en radeloosheid wisselende sfeer. De camera strijkt langs de tientallen op elkaar gepakte lichamen; er wordt gelachen, gescholden, gehuild en gevochten; de biechtstoel dient afwisselend als toilet en als plek om stiekem te vrijen. En intussen wordt Esma's lichaam steeds schraler, de blik in haar ogen steeds intenser. Misschien dat enkele scènes een tikje overdreven aanvoelen, zoals het kille bezoek van de minister, maar verder biedt Le chant des hommes een sterke confrontatie met een te makkelijk te negeren realiteit. Vanavond uitgezonden met Nederlandse ondertitels.