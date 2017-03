De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 7 maart

Tropic Thunder (Ben Stiller, 2008)

Volkomen absurde, decadente parodie op Vietnamfilms als Apocalypse Now en Platoon, over een Britse filmmaker (Steve Coogan) die met een cast vol supersterren een peperdure oorlogsfilm tracht te maken. Wanneer de acteurs de jungle in worden gestuurd om de Vietcong te lijf te gaan, hebben ze geen idee dat ze in werkelijkheid met echte, lokale drugsdealers te maken hebben. De film zit vol originele vondsten (elke acteur wordt geïntroduceerd met een korte trailer van zijn vorige film) en vooral Robert Downey jr. excelleert als method actor die zijn huid pigmenteert om overtuigend een zwarte soldaat te spelen. Toch verzandt Tropic Thunder in onuitputtelijke gein zonder context of spanningsboog. En dan is er nog een onherkenbare, kale Tom Cruise als de vulgairste Hollywoodbaas uit de filmgeschiedenis. Cruise zou de rol gemodelleerd hebben naar Paramountbaas en mediatycoon Sumner Redstone. Deze ontsloeg Cruise in 2006, nadat hij in The Oprah Winfrey Show als een krankzinnige kleuter op de stoelen had gesprongen.