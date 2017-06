De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 6 juni

Point of No Return (John Badham, 1993)

Bridget Fonda is de ster in deze aardige remake van de toentertijd hippe Franse huurmoordfilm van Luc Besson, Nikita, met Anne Parillaud in de rol van welgevormde bandiet. De Amerikaanse versie is van de ervaren genrefilmer John Badham (Saturday Night Fever, Drop Zone, Nick of Time). Die ervarenheid spreekt al direct uit de openingsscène, waarin een paar junks inbreken bij een apotheekje en daar een apocalyptische schietpartij veroorzaken. Van de daders blijft er slechts één leven: een schuchter ineengedoken meisje (Fonda). Wanneer een agent zich over haar ontfermt, schiet ze zijn keel in tweeën. Na haar terdoodveroordeling voelt ze de naald in haar arm gaan en wordt het haar zwart voor de ogen. Wanneer ze wie weet hoeveel tijd later weer wakker wordt, blijkt ze te zijn uitverkoren voor een elitegezelschap van overheidshuurmoordenaars. Regisseur Badham is beslist geen Carol Reed of Orson Welles en Bridget Fonda geen Alida Valli of Janet Leigh, maar ze maakten er ontegenzeglijk een onderhoudende film van.