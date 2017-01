De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 31 januari

Vertical Limit / Alive (Martin Campbell, 2000 / Frank Marshall, 1993)

RTL 7, 20.30-23.00/23.00-01.35 uur.



De avond bij RTL 7 staat in het teken van ontberingen op bergen en begint met een film waarvan volgens ervaren bergbeklimmers weinig klopt: niet van de gebruikte klimtechnieken, niet van de uitrusting en zelfs niet van de locatie. Vertical Limit is dan ook in de eerste plaats een actiefilm, waarin een getraumatiseerde alpinist (Chris O'Donnell) de K2 beklimt om zijn zus te redden. Maar de film werd dus niet in het Himalaya-gebergte opgenomen, maar in Nieuw-Zeeland, op een berg die niet eens op de K2 lijkt. Wat geeft het: Vertical Limit is best een spannende film.



Het op feiten gebaseerde Alive, dat na afloop van Vertical Limit wordt uitgezonden, is als memorabele film de recente filmgeschiedenis ingegaan. Niet in de laatste plaats omdat de overlevenden van een vliegramp in de Andes zich noodgedwongen tegoed deden aan het vlees van hun overleden medepassagiers. Het op feiten gebaseerde verhaal handelt over het rugbyteam The Old Christians dat op 13 oktober 1972 onderweg naar Chili neerstortte. De zestien overlevenden verbleven 72 dagen op een afgelegen gletsjer, tot Nando Parrado en een teamgenoot hulp wisten te halen door zonder uitrusting over een 5 kilometer hoge berg te klimmen. Een verhaal dat onder meer boeken, een sensatiebeluste Mexicaanse film (Supervivientes) en een aangrijpende Uruguayaanse documentaire (Stranded: the Andes Plain Crash Survivors) op leverde. Het Amerikaanse Alive is gebaseerd op het verhaal dat de Britse schrijver Piers Paul Read optekende uit de monden van de overlevenden. Met uitstekende rollen voor Ethan Hawke en John Malkovich, die vooral als verteller is te horen.