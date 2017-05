De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 30 mei

Anna Karenina (Joe Wright, 2012)

SBS 9, 20.30-23.05 uur



De wereld is één groot theater in Joe Wrights Anna Karenina. In de openingsscène gaat het doek omhoog. 'Tsaristisch Rusland, 1874' staat erop. Vervolgens voltrekt de tragische liefdesgeschiedenis, naar de klassieke roman uit 1877 van Lev Tolstoj, zich vrijwel geheel op het podium en in de coulissen. Het decor wordt opgebouwd waar je bij zit, zodat een kantoor rits-rats verandert in een chic restaurant, dat transformeert tot een volle balzaal of het huis van heldin Anna Karenina. De poorten van de schouwburg slaan open naar een weids winterlandschap en via een zijdeurtje lopen de personages zo het station van Moskou binnen. Dit met alle mogelijke filmtrucs in elkaar gezette theater kent geen logistieke beperkingen: bezoekt Anna een paardenrace waaraan haar minnaar deelneemt, dan stuiven tientallen paarden over de bühne.



De boodschap is snel duidelijk: in het decadente milieu van de 19de-eeuwse Russische aristocratie voert iedereen een show op. Een verhaal heeft Wright (Atonement, Pride & Prejudice) eigenlijk niet nodig om zijn punt te maken. Het scenario van



Tom Stoppard schakelt niettemin tussen twee plotlijnen: Anna's affaire met legerofficier Vronski en de veel puurdere relatie tussen haar schoonzus Kitty en dier aanbidder Levin. De gefabriceerde indruk die Anna Karenina tot in de kleinste details maakt, schept ook afstand. De personages blijven poppetjes die mooi kunnen dansen, smachten en instorten. Misschien dat iemand anders dan hoofdrolspeler Keira Knightley dan nog steeds kans had gezien om Karenina's innerlijke verscheurdheid zichtbaar te maken, maar Knightley is te zeer een lichtgewicht om te midden van alle bombast en opzettelijke kunstmatigheid een mens van vlees en bloed neer te zetten. Deze versie van Anna Karenina, de zoveelste in een lange reeks verfilmingen, is er dan ook een voor het oog, niet voor het hart. Als je dat eenmaal accepteert, valt er veel te genieten.