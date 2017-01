De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 3 januari

De huiselijkheid legt een laag van alledaagsheid over een wereld waar het dankzij die verdomde haai goed mis is

Als Steven Spielberg aanspraak maakt op het erepredikaat van film auteur, dan is het wel met zijn lang aangehouden opnamen. Waar andere filmmakers na enkele seconden snijden naar een close-up, tegenshot of totaal, toont Spielberg zich een geduldiger man minstens één scène per film. De ene keer staat de camera stil, de andere keer verandert zijn positie ten opzichte van de personages. Soms met virtuoze capriolen, maar veel mooier zijn de subtielere, elegante varianten. Dergelijke lange takes zijn ook volop te vinden in Spielbergs meesterlijke doorbraakfilm Jaws (1975), waarin een slaperige Amerikaanse kustplaats wordt opgeschrikt door gruwelijke sterfgevallen: een buitenproportionele witte haai houdt bloederig huis in de normaal zo gezellige zee.



Let op hoe Spielberg en cameraman Bill Butler het moment orkestreren waarop sheriff en gezinsvader Brody (Roy Scheider) zijn eerste aan de haai gerelateerde telefoontje krijgt, over menselijke restanten die op het strand zijn aangespoeld. Op de voorgrond van het bijna dertig seconden durende shot staat hij te bellen, terwijl achter hem zijn vrouw hun zoontje verzorgt; het joch heeft bij het spelen een snijwond opgelopen en mam houdt zijn bloedende hand onder de kraan. Een simpel tafereel, schijnbaar de moeite van het observeren niet waard en daarom enigszins onscherp gehouden terwijl de focus op de bellende Brody blijft. De huiselijkheid legt een laag van alledaagsheid over een wereld waar het dankzij die verdomde haai goed mis is. Spielberg laat dat subtiel doorschemeren door het kind in alle onschuld aan zijn moeder te laten vragen of hij in de zee mag zwemmen. Een fantastisch opgebouwde scène, alsof er niets aan de hand is, maar die daardoor bijdraagt aan de beklemmende sfeer van Jaws ook al is het slechts een speldenprikje in vergelijking met wat nog komen gaat.