De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 28 maart

Lo and Behold, Reveries of the Connected World (Werner Herzog, 2016)

NPO 2, 23.00-00.50 uur.



Werner Herzog was er wat e-mail betreft als de kippen bij, maar hij heeft geen mobieltje en zijn laatste posts op Twitter en Facebook stammen respectievelijk uit 2010 en 2011. Alleen al die uitgesproken haat-liefdeverhouding met internet maakt het interessant om te zien hoe hij de geneugten en gevaren van het web belicht in zijn documentaire Lo and Behold. Reveries of the Connected World. Wetenschappers, slachtoffers van internetmisbruik, gameverslaafden en prominenten zoals Elon Musk mogen ieder hun zegje doen over het onderwerp, terwijl Herzog met zijn kenmerkend zemelige stem de boel aan elkaar praat en prikkelende dan wel naïeve vragen stelt. De productie werd gesponsord door internetbedrijf NetScout, maar van enige partijdigheid is niets te merken in het resultaat. Na het sf-achtige begin, waarin we op de klanken van Wagners Rheingold het universitaire heiligdom betreden waar internet zijn eerste woord sprak ('Lo' - 'Zie'), maakt de euforie al snel plaats voor de minder vrolijke aspecten.



De indrukwekkendste ontmoeting heeft Herzog met de Amerikaanse familie Catsouras, die bij een auto-ongeluk een dochter verloor en vervolgens via e-mails werd bestookt met foto's van het onthoofde lichaam van het meisje. Herzog kiest in dit fragment voor een afstandelijke en vervreemdende stijl: het gezin kijkt zwijgend in de camera voor een tafel vol muffins en croissants. Die scène maakt het relaas des te schrijnender en springt eruit in het wat vluchtige en voor Herzogs doen nogal gewone geheel. Ondanks zulke bezwaren is Lo and Behold verplichte kost voor iedere Herzog-fan; de film levert ampele munitie voor discussies achteraf. Zoals de Herzogiaanse overpeinzing die het meest bijblijft van de film: droomt internet van zichzelf?