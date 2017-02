De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 28 februari

Charlie Wilson's War (Mike Nichols, 2007)

Charlie Wilson's War is de verfilming van een non-fictieboek over het Texaanse lid van het Huis van Afgevaardigden dat volgens de over levering persoonlijk de Verenigde Staten de oorlog introk die de Sovjet-Unie begin jaren tachtig in Afghanistan voerde. Hollywoodveteraan Mike Nichols (The Graduate) maakte de humorvolle biografie van deze door Tom Hanks vertolkte opportunist, vrijgezel en vrouwenliefhebber. Die laatste karaktertrek wordt ten volle benut door de al even Texaanse en opportunistische miljonair Joanne Herring (Julia Roberts). Vanwege haar intense communistenhaat palmt ze Wilson zonder scrupules injut hem op om, als lid van het defensiecomité van de volksvertegenwoordiging, het budget van de CIA op te schroeven. Die organisatie steunt in het geheim de guerrilla tegen de Sovjet-Unie waaruit later de Taliban zou ontstaan.



Zo grappig als de hele film is, zo hard komt daardoor, zeker met de kennis van nu, het slot van de film aan. Daarin verandert de opportunist Wilson in de cynicus Wilson, wanneer hij ondervindt dat, nadat de Sovjets zijn verdreven uit Afghanistan, niemand in de VS geld over heeft voor de wederopbouw van het land. Regisseur Nichols besefte dat hij op het ijzersterke scenario van Aaron Sorkin niet nog eens zijn eigen stempel hoefde te drukken en filmde dienstbaar het verhaal dat tot nadenken stemt.