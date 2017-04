De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 25 april

Guardians of the Galaxy (James Gunn, 2014)

Veronica, 20.30-22.55 uur.



Een merkwaardig span is het zeker: een wasbeer met een voorliefde voor machinegeweren, een kruimeldief, een wandelende computergeanimeerde boom met beperkt vocabulaire, uitgesproken door Vin Diesel ('I am Groot'), een groene vrouw en een spierbundel die geen idee heeft wat een metafoor is. Gelukkig is het Marvel-spektakel Guardians of the Galaxy met een vette knipoog gemaakt. Regisseur Gunn (Super) geeft de kleurrijk vormgegeven film een fijne jarenzeventig- en tachtigvibe. Smullen voor een ieder met nostalgie naar walkmans, neonlicht en 10cc's hit I'm Not in Love. De ironie wordt op den duur wel wat vermoeiend: je krijgt nergens het gevoel dat de capriolen van al die rare personages ertoe doen. Verwacht meer van het uitbundige zelfde in het donderdag te verschijnen, eveneens door Gunn geregisseerde Guardians of the Galaxy Vol. 2.



