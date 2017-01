De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 24 januari

About a Boy (Chris en Paul Weitz, 2002)

SBS 9, 20.30-22.35 uur.



Filmpersonages schilderen, schrijven, dichten, boetseren en componeren net zo driftig als echte mensen, maar meestal blijven hun creatieve vruchten hangen in het verzonnen universum van de film. Al snuffelend door de filmgeschiedenis kun je stuiten op heel wat fictieve kunstwerken, romans, poëziebundels, beeldhouwwerken, symfonieën en liedjes die enkel en alleen bestaan omdat het filmscript hen nodig had. Neem nou de door zijn vader in 1938 gecomponeerde kersthit Santa's Super Sleigh, waaraan alleenstaande-moedersverslinder Will (Hugh Grant) zijn luxueuze en bewust baanloze bestaan te danken heeft in de voorspelbare, maar aardige komedie About a Boy. Het liedje werd onsterfelijk gemaakt door Elvis, Bing Crosby, de Muppets, David Bowie (in een duet met Zsa Zsa Gabor), punkband The Cunts en nog zo'n honderd andere artiesten, lezen we in Nick Hornby's oorspronkelijke roman uit 1998; iedereen kent het en iedereen begint het meteen te zingen als ze horen dat Wills vader het heeft gecomponeerd. Zo ook de 12-jarige Marcus (Nicholas Hoult), nadat hij en zijn moeder (Toni Collette) op Wills pad gekomen zijn. Vooral de jongen zorgt ervoor dat Wills persoonlijke filosofie 'alle mannen zijn eilanden' steeds meer scheurtjes vertoont. 'Look who's coming round the bend / It's Santa and his reindeer friends!' Aan componist Peter Brewis de eer die voor Will zo belangrijke, maar ook pijnlijke kerstkraker tot leven te wekken. Het werd een doeltreffend slijmerig, kitscherig liedje dat her en der in de film opduikt en waarvan je je goed kunt voorstellen dat het in je hoofd blijft plakken als je het maar vaak genoeg hoort. Godzijdank lijkt destijds niemand op het idee te zijn gekomen Santa's Super Sleigh ook buiten de film om aan de man te brengen.