De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 21 maart

Invasion of the Body Snatchers (Philip Kaufman, 1978)

AMC, 20.00-21.55 uur



Reusachtige peulen die 's nachts zombie-achtige wezens uitspuwen. Dat is de kern van het feuilleton dat Jack Finney in 1955 schreef. Het werd vier keer verfilmd. Don Siegels versie uit 1956 geldt nog altijd als de klassieker, met de verfilming door Philip Kaufman (The Unbearable Lightness of Being) uit 1978 als goede tweede. Nog altijd is het de vraag wat Finney en de latere filmmakers bedoelden met het curieuze verhaal over de apathische klonen die San Francisco onveilig maken. Gaat het over de Koude Oorlog, over xenofobie of is het niet meer dan een waarschuwing tegen het kweken van je eigen groente? De artsen die het kwaad op het spoor zijn en uiteindelijk willen vluchten zijn hier Donald Sutherland en Brooke Adams. Zowel de regisseur als de hoofdrolspeler uit het origineel komt even langs in deze versie. Don Siegel als taxichauffeur, Kevin McCarthy als vluchtende man die schreeuwend waarschuwt: 'Jullie zijn de volgende! Zekomen!'