De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 17 januari

Flesh + Blood (Paul Verhoeven, 1985)

Zelf was Paul Verhoeven in 1985 niet tevreden over zijn eerste internationale speelfilm, de middeleeuwse avonturenfilm Flesh + Blood. Als kijker kun je daar een eind in meegaan. Net als in Elle zijn recentste film, waarover iedereen, inclusief Verhoeven zelf, overigens wél enthousiast was wordt je de mogelijkheid ontnomen van identificatie met een van de hoofdrollen. Zowel in Elle als in Flesh + Blood heeft het belangrijkste personage te veel nare kantjes. Al kun je eigenlijk beter zeggen dat Verhoeven, anders dan andere vertellers, de minder aangename karakter-eigenschappen van zijn personages niet verdoezelt. Ook Rutger Hauer als middeleeuwse huurling Martin is minstens even naar als goed. Hij wordt bedonderd bij de verovering van een kasteel. Hij krijgt kans wraak te nemen, wanneer hij onbedoeld de aanstaande schoondochter ontvoert van de edelman die hem een loer heeft gedraaid. Vanaf dat moment verandert het perspectief in de rijk aangeklede spektakelfilm langzaam naar dat van deze jonge vrouw, Agnes, een rol waarmee Jennifer Jason Leigh duidelijk moeite heeft. Zij, afkomstig uit de hoogste kringen, moet overleven te midden van zuipende rauwdauwers en losbandige vrouwen, het gezelschap waarmee Martin door het leven trekt. Hij beschermt haar tegen zijn hitsige mannen, maar misbruikt en gebruikt haar ook als het hem uitkomt. De focus op de verhouding tussen het liefdesduo-tegen-wil-en-dank, bleek een verhaallijn die Verhoeven (en scenarioschrijver Gerard Soeteman) was opgelegd door de filmstudio de belangrijkste reden dat Verhoeven niet zo tevreden was over het resultaat. Met die wetenschap kijk je anders naar Flesh + Blood, een film die bovenal een wijze les is: sluit nooit compromissen over de belangrijkste verhaallijn van een script.