De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 16 mei

How to Meet a Mermaid (Coco Schrijber, 2016)

In de onleefbare diepten van de oceaan heeft de mens niets te zoeken; toch oefent het water een grote aantrekkingskracht op ons uit. Dat is het uitgangspunt van de meest recente, filosofische en associatieve documentaire van Coco Schrijber, eind vorig jaar in première op het Idfa, waarin ze de verleidelijke en vernietigende kracht van de zee onderzoekt. Uitgangspunt van How to Meet a Mermaid is de verdwijning van Schrijbers broer Lex, vijftien jaar geleden tijdens een duikvakantie in Egypte. Naar alle waarschijnlijkheid is hij verdronken en was het zijn eigen keuze - maar getuigen waren er niet en de precieze toedracht kwam nooit boven water. Dit persoonlijke verhaal verbindt ze aan dat van twee anderen die hun lot verbonden aan de zee: een Mexicaanse surfinstructeur wil aan de armoede ontsnappen door op zijn surfboard richting Amerika te peddelen en een Britse twintiger raakte midden op de oceaan op een cruiseschip vermist.



Verwacht van Schrijber geen afgebakende verhalen. Net als haar met een Gouden Kalf bekroonde visuele essay Bloody Mondays & Strawberry Pies (2008) is How to Meet a Mermaid vooral een associatieve reis. De verschillende delen worden vluchtig met elkaar verbonden en de diversiteit is groot: Schrijber schakelt van onderzoeksjournalistiek naar poëtische impressies, van openhartige interviews naar obscure citaten. De drie hoofdlijnen vormen tezamen een grillig, soms te wijdlopig maar vaak ook overdonderd mooi en ontroerend filmessay.