De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 14 februari

Seeking a Friend for the End of the World

Een pretentieloze en aangename komedie, die af en toe ook een gevoelige snaar raakt

(Lorene Scafaria, 2012)

SBS 9, 22.45-00.35 uur



Twee serieuzere films met Steve Carell op tv: het is alsof Net 5 en SBS9 het met elkaar hebben afgesproken. Maar ook weer niet heel goed, want zonder terugkijkmogelijkheid kun je vanavond niet én Seeking a Friend for the End of the World zien én Crazy, Stupid, Love. Seeking a Friend... stelt de vraag wat nog een zinvolle tijdsbesteding is als je weet dat de wereld over twee weken zal vergaan. In afwachting van deze apocalyps verstopt Dodge (Carell) zich het liefst in de badkuip. Maar hij heeft dan ook geen gezin, geen vrienden of geliefde (zijn vrouw heeft hem verlaten) om het einde der tijden mee te delen. Tot hij zijn warrige benedenbuurvrouw Penny (Keira Knightley) ontmoet en zij hem een verkeerd bezorgde brief van zijn jeugdliefde Olivia in handen drukt. Wanneer de twee op zoek gaan naar Olivia, ontpopt de film zich tot een bijna misplaatst gemoedelijke roadmovie. Maar debuterend schrijver-regisseur Lorene Scafaria gelooft duidelijk dat ook een liefde die groeit op de afgrond, niet tevergeefs is: met ingetogen, mooi geacteerde scènes neemt ze de romance van haar helden zeer serieus. Dat levert een pretentieloze en aangename komedie op, die af en toe ook een gevoelige snaar raakt.