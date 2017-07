De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 11 juli

Hereafter (Clint Eastwood, 2010)

SBS 9, 20.30-23.05 uur



Talloze films hebben een beeld geschetst van het leven na de dood, daarbij leunend op religieuze tradities, schilderkunst en literatuur. Alleen al de locatie en vormgeving van de hemel: vaak in brede streken geschilderd, terwijl de personages veelbetekenend omhoog kijken als ze het paradijs zoeken.



In Hereafter blijft het wat suggestiever. De personages hebben uitgebleekte visioenen van een oneindige ruimte vol stilstaande mensen; de kaft van een boek over de hemel toont een blauwe lucht met serene witte wolken. Een medium vertelt in opdracht van een overleden jongetje dat je er 'alles kunt zijn en alles tegelijk', en dat gewichtloosheid 'echt cool' is. Het leven na de dood wordt vrijwel geheel getoond vanuit de belevingswereld van de personages of besproken in hun eigen woorden. Daarmee lijken regisseur Eastwood en scenarist Peter Morgan (The Queen) een zekere afstand tot de thematiek te bewaren, maar die afstand is schijn.



De film kent drie hoofdpersonages: het achtergebleven tweelingbroertje van een doodgereden jongen, onderzoeksjournalist Marie Lelay, die tijdens een spectaculair gefilmde tsunami een bijna-doodervaring heeft, en medium George Lonegan (Matt Damon), die door zijn paranormale gaven is veroordeeld tot een eenzaam bestaan. Lijntjes die allicht mooi spiritueel samenkomen.