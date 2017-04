De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 11 april

48 Hrs (Walter Hill, 1982)

RTL 7, 23:00-01:00 uur



De entree van Eddie Murphy in Hollywood bleef niet onopgemerkt. Murphy, begin jaren tachtig al flink aan de weg timmerend als stand-upcomedian, had even daarvoor zijn debuut op tv gemaakt in het satirische tv-programma Saturday Night Live. Zijn rappe tong, frequente vloeken en ontwapenende lach bleken ook voor de speelfilm een gouden combinatie. In 1982 debuteerde hij in 48 Hrs., een actiekomedie van regisseur Walter Hill (Southern Comfort, Streets of Fire) en daarmee was hij direct succesvol.