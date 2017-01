De Volkskrant tv-selectie voor dinsdag 10 januari

Weird Science (John Hughes, 1985)

Twee puberende computernerds (Anthony Michael Hall en Ilan Mitchell-Smith) laten zich inspireren door dr. Frankenstein en toveren met behulp van een computer de vrouw van hun dromen tevoorschijn. Daarvoor gebruiken ze een barbiepop, foto's uit Playboy en, omdat het ze niet om een dom blondje gaat, een portret van Albert Einstein. En dat levert dan Kelly LeBrock op, het sekssymbool van de jaren tachtig. Haar getoupeerde haar is al even gedateerd als de Apple waarop ze is gecreëerd en aan de film zelf kun je ook zien dat hij uit 1985 komt, maar Weird Science is een aardige puberkomedie. De in adolescenten gespecialiseerde regisseur John Hughes (1950-2009) maakte er in de jaren tachtig een aantal, waarvan The Breakfast Club (1985), over vijf scholieren die moeten nablijven, en Ferris Bueller's Day Off (1986), over een dag uit het leven van een spijbelaar, de bekendste werden. Vooral opvallend is hoeveel liever en zachtaardiger Weird Science is vergeleken met veel moderne tienerkomedies, alleen al omdat Gary en Wyatt niet bepaald de durfallen en macho's zijn die ze in hun fantasie zo graag spelen. Staan ze met hun creatie onder de douche, dan doen ze dat in hun pyjamabroek en zo ver mogelijk uit haar buurt. Het gaat specialist Hughes meer om de emancipatie van Gary en Wyatt tot zelfverzekerde tieners dan om het uitleven van hun wildste natte dromen. Soms is het vermakelijk onzinnige Weird Science naar 21ste-eeuwse begrippen dan weer tamelijk gewaagd. Je zult vandaag niet snel een Hollywoodfilm tegenkomen waarin een 14-jarige jongen in een krap damesslipje door het beeld huppelt of waarin diezelfde knul frontaal in beeld zoent met zijn volwassen tegenspeelster.